Gli Stati Uniti di Alidays: “Buon anticipo di prenotazioni”

Una destinazione che piace sempre e verso la quale il mercato conferma aspettative di crescita: sono gli Stati Uniti, meta sulla quale Alidays registra un andamento di inizio anno positivo.

"La stagione è partita bene - assicura Giuseppe Gerevini, destination manager Nord America del t.o. -: vediamo un buon anticipo delle prenotazioni e prevediamo che l'anno proseguirà con una domanda in crescita".



L'operatore ha aggiunto nuovi itinerari in programmazione, tra cui tre dedicati al centenario del suffragio femminile: "Abbiamo studiato nuove proposte che spaziano dalle lotte delle donne afroamericane alle scienziate che lavoravano alla Nasa, fino al viaggio tra le Rocky Mountains per scoprire la cultura delle native americane".



Un ventaglio di scelta studiato per accontentare anche i repeater, "che per noi sugli Usa sono tantissimi e vogliono viaggiare in zone particolari". O. D.