DLT Viaggi investe sulla Sicilia con pacchetti soggiorno e volo

Un totale di 26 voli da Malpensa a Palermo per oltre 2mila passeggeri e un soggiorno all inclusive in partnership con CDSHotels. È l’iniziativa estiva firmata DLT Viaggi che, sull’onda del forte aumento di richieste per la Sicilia, ha deciso di proporre ai clienti un pacchetto completo con il tragitto aereo incluso.

La partnership con CDSHotels

Il velivolo a disposizione dei clienti del t.o. è un Boeing 737-400 della compagnia Air Horizont marchiato DLT Viaggi e il periodo di programmazione va dal 13 giugno al 6 settembre. Il soggiorno è previsto al CDSHotels Terrasini che, con le sue 803 camere, è la struttura più grossa nel portfolio del gruppo alberghiero. “A ottobre - spiega il direttore commerciale Ada Miraglia - siamo partiti con i lavori di ristrutturazione totale delle camere, degli spazi pubblici, dell’illuminazione e delle aree verdi e riapriremo per la stagione il 1 aprile in formula all inclusive”.



“Il pacchetto all inclusive pensato per la Sicilia - aggiunge l'amministratore del marchio DLT Roberto Sorrenti - può essere prenotato fino al prossimo 29 marzo in ‘prenotaprima’ a prezzo scontato e comprende volo a/r da Milano, servizio transfer e l’all inclusive nella struttura, senza costi ulteriori di tessere club. Il pacchetto si potrà prenotare con un acconto e un pagamento rateale da concludersi prima della partenza”.