Tour2000AmericaLatina sigla un accordo con Marcelletti Messico

Tour2000AmericaLatina annuncia l’ingresso in squadra di Claudia Cascioli (nella foto), responsabile booking per il Messico. Contemporaneamente, il t.o. ha avviato una nuova collaborazione con Luca Poli di Marcelletti Tour Operador con sede a Mexico City, La Paz e Merida.

Claudia Cascioli, un’esperienza pluridecennale nel booking per tutti i Paesi dell’America Latina ed in particolar modo per i tour in Messico, sarà la nuova responsabile booking Messico.

“Siamo felicissimi di accogliere Claudia nella nostra realtà e le auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni professionali - afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Abbiamo scelto Claudia Cascioli perché siamo sicuri che possa portare in azienda tutta la sua professionalità e la sua esperienza trentennale. Grazie anche al nuovo accordo siglato con Luca Poli di Marcelletti Tour Operador Messico la nostra offerta sul mercato italiano sarà ancora più competitiva”.



“Sono entusiasta di questa nuova opportunità dove posso mettere a frutto tutto il mio expertise sulla destinazione Messico – afferma Claudia Cascioli -. Ho sempre guardato a Tour2000AmericaLatina come realtà molto interessante con una forte specializzazione sulle destinazioni latinoamericane. L’accoglienza dei miei colleghi è stata ottima e insieme a loro continuerò a garantire alle agenzie di viaggi tutta la professionalità che da sempre li contraddistingue sul mercato italiano”.