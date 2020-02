Il tour operator come uno studio associato: la formula di Bigmama

Il tour operator come uno studio associato: una formula che funziona. Lo testimoniano i numeri di Bigmama, t.o. nato a Firenze nel 2016 e specializzato in itinerari evolutivi.

Da poco più di un anno, Bigmama è diventato una srl, avente come unico proprietario Andrea Campagni (dopo l'uscita dell'altro socio fondatore, Nicola Bandinelli). A lui si aggiungono altri collaboratori, tra cui la pm Ilaria Vergani: "Io mi occupo soprattutto di Stati Uniti, Canada e Caraibi - spiega -: c'è poi un collega che segue Sud America e Indocina e Andrea, che oltre a essere il proprietario si occupa dell'Africa". Insomma, "siamo come uno studio associato, dove ognuno segue le proprie destinazioni pur collaborando con gli altri".



E i risultati ci sono: il 2019 si è chiuso "in crescita. Arriviamo tutti da precedenti esperienze in t.o. come dipendenti, quindi avevamo voglia di fare qualcosa in prima persona diverso da tutto, sviluppando le nostre passioni. Facciamo ancora pochi numeri ma quelli ci danno una grande soddisfazione".



Una filosofia condivisa anche dalle agenzie: "I nostri itinerari sono particolari ma vendiamo quasi esclusivamente tramite adv: lavoriamo con poche ma con un ritorno molto alto".



Oriana Davini