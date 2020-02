Kibo Tours, itinerari speciali per i 60 anni di Thai

Kibo Tours celebra i 60 anni di Thai Airways e dell’ente del turismo thailandese. Per celebrare la ricorrenza l’operatore propone una gamma di soggiorni speciali.

Il tour operator prevede benefit per le prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio per partenze nei mesi di marzo, maggio, giugno, settembre e ottobre 2020.



Tra le soluzioni il tour classico Smart, di 10 giorni e 7 notti, con possibilità di upgrade in hotel a 5 stelle. Per chi cerca il mare è possibile scegliere tra Bangkok più Phuket o Bangkok più Khaolak. Le soluzioni prevedono voli e soggiorno in camera doppia inclusi e una cena e una gita sui canali di Bangkok in omaggio.



Soluzione top class è poi Bangkok più Phi Phi Island.