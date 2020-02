Club Med rilancia i Bluedays: in adv un’over commission del 2%

Club Med continua a scommettere sull’effetto trainante die Bluedays, anche in un momento delicato per il turismo internazionale come quello attuale. “Perché – spiega il managing director Itay, South Europe and emerging markets Eyal Amzallag (nella foto con Alessandra Marinacci) – per un prodotto come il nostro il fatto di spingere sulla prenotazione anticipata consente ad agenzie e cliente finale di ottimizzare vantaggi fondamentali, in primis il fatto di poter disporre della scelta più ampia di soluzioni e destinazioni anche in periodi tradizionalmente di punta come il Natale o la Pasqua”.

I numeri indicano che i Bluedays nel 2019 hanno totalizzato un incremento nel volume delle prenotazioni dell’85 per cento rispetto all’anno precedente. Segno che questa possibilità sta trovando sempre maggiore riscontro in agenzia, specie nei periodi di Natale (42 per cento del totale del booking da Bluedays) e Pasqua (18 per cento).



La tre giorni speciale

“Quest’anno inauguriamo ufficialmente la stagione invernale 2020-2021 dal 10 al 12 marzo. Nei tre giorni dei Bluedays gli agenti avranno modo ti prenotare qualsiasi nostro prodotto in qualsiasi periodo dell’anno beneficiando di una riduzione della quota del 15 per cento e potendo contare su un’over commission del 2 per cento”.



Fra le mete di punta, Amzallag segnala Seychelles, entrata quest’anno nel portfolio del Med. “In ottobre aprirà sull’isola privata di Sainte Anne un nuovo resort della Exclusive Collection. Si tratta di una struttura (ex Beachcomber, ndr) al top della gamma, la cui ristrutturazione e ampliamento hanno richiesto un investimento di 82 milioni di euro”.



E il mercato italiano, precisa Amzallag, “Dovrà essere il primo su questa destinazione, che ben si presta ad accontentare i clienti esigenti”.

I Bluedays saranno preceduti dalla pre-registrazione delle agenzie, che potranno cominciare a richiedere preventivi da domani fino al 7 marzo.