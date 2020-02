Tour2000AmericaLatina, nuovi itinerari tra le Americhe e i Caraibi

Centro, Sud America, Messico e Cuba. Sono questi i Paesi su cui Tour2000AmericaLatina ha deciso di investire in vista delle vacanze pasquali. In particolare per quanto riguarda il Perù l’operatore propone ‘I colori del Perù’, un itinerario di 14 giorni in partenza l’11 aprile, così come i viaggi alla scoperta di Colombia e Panama.

Tra le proposte che riguardano il Messico, invece, il t.o. spinge sul tour ‘Yucatan Classico’, di 9 giorni, con partenza l’8 aprile, mentre ai Caraibi si può optare per il soggiorno in Repubblica Dominicana o il viaggio alla scoperta dell’isola dei Castro con il ‘Gran Tour di Cuba’, 10 giorni con partenza il 6 aprile. Coloro che, invece, desiderano abbinare al tour il soggiorno mare a Varadero possono optare per il programma ‘Esplorando Cuba’, che parte sempre il 6 aprile.