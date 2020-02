Il Perù di Mistral tra sostenibilità e attività outdoor

Mistral ha deciso di investire in una delle sue destinazioni storiche, il Perù, con nuovi itinerari ed esperienze che coniugano la soft adventure con l’ecosostenibilità. Il prodotto ‘Active Perù’, ad esempio, si è arricchito con le 'montagne arcobaleno' per completare una proposta che ora comprende sia l’archeologia, sia attività outdoor quali kayak e trekking. Pensando alla sostenibilità l’operatore del Quality Group ha previsto l’utilizzo di mezzi non inquinanti, come ad esempio la bicicletta e il kayak.

Il più venduto

E sempre dedicata agli appassionati di archeologia è la nuova estensione ‘Antichi Regni del Nord’ con un tappa a Chiclayo, dove un archeologo peruviano scoprì la Tomba del Signore di Sipan, del III secolo, i cui tesori sono stati paragonati a quelli del faraone Tutankhamon. “Il nostro tour più venduto - spiega Gian Marco Caprotti, Product Manager Perù - è ‘Sulle tracce degli Incas’, poiché rappresenta la versione più completa del meglio del Perù. Sebbene sia necessario condensare il Paese in 15 giorni, durata media a disposizione del pubblico italiano, cerchiamo costantemente di creare proposte nuove e variegate al fine di attrarre anche una tipologia di viaggiatori abitualmente poco inclini al turismo organizzato”.



Tour flessibili

Per consentire ai suoi clienti di viaggiare in gruppo, ma in modo flessibile, il t.o. organizza il tour ‘Party Perù’, che include voli, pernottamenti, trasferimenti e alcune visite, lasciando al viaggiatore la possibilità di acquistare dall’Italia o in loco le esperienze opzionali che preferisce.

I tour di gruppo in esclusiva sono in tutto dodici, con un ufficio a Lima che fornisce assistenza in lingua italiana 24 ore su 24.