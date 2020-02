Celebrity Apex al nastro di partenza: debutto il 1 aprile

Celebrity Apex, gemella di Celebrity Edge, ha effettuato con successo la prima prova in mare, rientrando quindi nei cantieri Chantiers de l'Atlantique a Saint Nazaire.

Celebrity Apex inizierà la sua stagione inaugurale l’1 aprile, con una mini-stagione di cinque partenze per le destinazioni del Nord Europa e quindi trascorrerà l'estate offrendo itinerari da 7 a 12 notti nel Mediterraneo. A novembre si riposizionerà a Fort Lauderdale per la stagione invernale, con crociere di una settimana ai Caraibi.

Un test importante

"Lo scopo di una prova in mare è quello di testare la funzionalità della nave, ma in questo caso non si trattava solo di una prova in mare e Celebrity Apex non è solo una nave - ha dichiarato Lisa Lutoff-Perlo, presidente e ceo di Celebrity Cruises -. Come consuetudine della serie Edge, la nave ha superato le nostre aspettative, mostrandosi in linea con i nostri standard operativi di livello superiore e ben oltre".

"È stato un onore essere al timone di Celebrity Apex per la sua prima prova in mare di grande successo - ha affermato il capitano Dimitris Kafetzis -. È davvero una nave bellissima e altamente innovativa”.



Le caratteristiche della nave

Celebrity Apex ha la capacità di trasformarsi durante il giorno e per il suo profilo che la distingue da tutte le altre navi per il Magic Carpet, una piattaforma a sbalzo che si sposta e si trasforma lungo i ponti della nave, fino a raggiungere il ponte 16, dal quale si ha una vista unica sul mare. Inoltre la nave offre un'esperienza esclusiva per tutti gli ospiti della suite in The Retreat, le cabine Infinite Verandas, che si trasformano in tutta la loro ampiezza, gli spazi innovativi come i giardini esterni e interni, le Edge Villas a due piani con terrazza privata e piscina per bambini. Inoltre, nuove esperienze culinarie, centro spa e benessere, tante occasioni di divertimento. E su Celebrity Apex debutteranno anche nuovi servizi all inclusive e di concierge pre-crociera in The Retreat per tutti gli ospiti delle suite.