Riparte da 240 caratteri la seconda vita di Thomas Cook. Mentre il turismo internazionale non ha ancora pienamente elaborato il crollo del colosso britannico, sembra già arrivato il momento della rinascita. Nelle scorse ore sono state infatti riattivate le pagine social dell’azienda e su Twitter un post ha ufficializzato l’inizio dell’era Fosun.

Il tweet, riportato su TravelMole, recita: “A seguito dell’acquisto dei principali marchi Thomas Cook il 1° novembre 2019, @ThomasCookUK è ora gestito da Fosun Tourism Group”.



Una dura accoglienza

Le reazioni al tweet non si può dire che siano state le più entusiaste e in pochi sembrano credere nel rilancio del brand. Leggendo i commenti, si nota come il fallimento di ottobre sià una ferita dura da rimarginare.



C’è chi ancora non ha digerito la perdita del proprio posto di lavoro e chi non è disposto a perdonare il tardivo intervento di Fosun. Il fondo cinese, già tra i principali azionisti dell’operatore britannico, ha infatti rilevato il marchio soltanto dopo il crac.