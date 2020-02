Diamond Princess, sbarco volontario per i passeggeri in quarantena

Stanno per essere sbarcati i passeggeri della Diamond Princess, la nave di Princess Cruises bloccata nel porto di Yokohama con 218 casi di coronavirus a bordo.

Secondo quanto riportano fonti internazionali, infatti, ai passeggeri è stato offerto di usufruire di una struttura a terra per completare i termini della quarantena, che terminerà il prossimo 19 febbraio.



Princess ha altresì offerto ai passeggeri che lo vorranno di rimanere a bordo della nave. Lo sbarco volontario, dicono le autorità sanitarie giapponesi, verrà effettuato in maniera graduale nei prossimi giorni, prima con gli ospiti più vulnerabili dal punto di vista medico e a seguire con gli altri passeggeri.



I passeggeri che verranno sbarcati verranno testati per il Covid-19: in caso di esito positivo verranno trasportati in un ospedale per le cure del caso, mentre in caso negativo verranno ospitati in una struttura per completare la quarantena.