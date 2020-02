Big You Up, il contest per creare la migliore customer experience nel turismo

Arriva ‘Big You Up!’, un contest per i i giovani che vogliono mettersi in gioco creando nuove esperienze, nel mondo del turismo, per i loro coetanei. Organizzato da Cfmt - Centro di Formazione Management del Terziario, nato da Confcommercio e Manageritalia, Big You Up! ha come obiettivo quello di fondere l’esperienza tra giovani manager e imprenditori avvicinandoli ai contesti aziendali come imprese e start up e al territorio, premiandone creatività e originalità.

Vuole essere un laboratorio in cui i ragazzi possono sfidarsi nel creare la miglior customer experience sia migliorando o ridisegnando quella di un prodotto o servizio già esistente, oppure ideandola ex novo, individuando strategie innovative. Il contest non impone una sola tipologia di turismo, ma sono ammessi tutti gli ambiti del settore.



Per partecipare al contest i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, laureandi o laureati non occupati al momento dell'iscrizione, dovranno iscriversi a questo link entro il 28 febbraio 2020 e presentare il proprio progetto entro il 29 marzo 2020.



I progetti verranno valutati da una giuria composta da importanti player di settore entro il 10 aprile 2020. I 10 progetti ritenuti più innovativi verranno presentati dai finalisti a una giuria di esperti durante l’evento di premiazione che si terrà a Roma nel mese di maggio 2020.