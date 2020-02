Se l'offline chiede aiuto al web: Club Med bussa alle porte delle Ota

Per la prima volta Club Med potrebbe collaborare con le Ota. Secondo quanto riporta TravelMole, l’operatore starebbe pensando di lavorare con agenzie online specializzate per rafforzare il marchio nel Regno Unito, dove attualmente l’azienda è più conosciuta per il segmento neve. “È qualcosa che stiamo prendendo in considerazione, se riusciamo a trovare i partner giusti”, ha confermato Estelle Giraudeau, Uk and Northern Europe m.d..

Nel mirino di Club Med non ci sarebbero però i grandi colossi dell’ecommerce. “Non lavoreremo mai con attori del calibro di Booking.com e Expedia, ma stiamo prendendo in considerazione Ota di nicchia" ha dichiarato il manager.



La scelta dei partner online avverrà sulla base “del prodotto o della destinazione", ora che il colosso del tour operating sta diversificando l'offerta puntando sul lungo raggio e l'all inclusive.