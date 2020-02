Norwegian Cruise Line cancella la stagione in Asia di Spirit

Norwegian Spirit, per la prossima stagione, non andrà in Asia. La compagnia di crociere, alla luce delle vicende riguardanti il Coronavirus, ha deciso di sospendere i viaggi della nave nell’aerea dal prossimo 15 aprile fino al 7 dicembre.

Secondo quanto riportai da travelmole.com Norwegian Cruise Line offrirà ai clienti che avessero prenotato uno dei viaggi annullati la possibilità di essere rimborsati oppure di ricevere un credito da utilizzare per un’altra crociera. Inoltre la compagnia coprirà fino a 300 euro a persona per qualsiasi diritto di modifica del biglietto.



L’itinerario di 24 giorni da Cape Town a Singapore sarà esteso a 27 giorni e approderà ad Atene invece che in Asia.