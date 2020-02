Valtur, al via il recruiting per 700 posizioni

Valtur torna alle origini. Anche sul fronte dell’animazione. È stato infatti annunciato dal presidente del Gruppo Nicolaus, Roberto Pagliara, l’avvio in previsione della stagione estiva di una campagna di recruiting diretta, “Che abbiamo avviato per dotarci di tutte quelle professionalità che riportino anche sotto questo aspetto il brand agli antichi splendori. Uno dei punti di forza del marchio, amato e riconosciuto dal cliente finale, era proprio quello dell’animazione. Per questo abbiamo già stabilito due Valtur Day, il 29 febbraio a Bari e il 14 marzo a Milano, durante i quali verranno selezionati quanti aspirano a ricoprire varie posizioni all’interno delle nostre strutture”.

Circa 700 le posizioni aperte, ragione per la quale il direttore vendite, Isabella Candelori, non ha escluso l’inserimento di ulteriori date di incontro in altre città italiane.