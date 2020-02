Ryanair perde il suo front man: il cmo Kenny Jacobs lascia la low cost

di Lino Vuotto

E due. Dopo l’addio del chief operating officer Peter Bellew, per Ryanair arriva l’uscita di scena di un altro top manager, un front man del calibro di Kenny Jacobs (nella foto) che nel corso degli ultimi anni ha lavorato fianco a fianco con il ceo Michael O’Leary.

Il chief marketing officer ha annunciato nelle scorse ore la fine della sua avventura nella compagnia low cost iniziata sei anni fa. In un messaggio riportato da Simpleflying Jacobs ha spiegato che lascerà la posizione ad aprile per prendersi una lunga pausa di riflessione prima di iniziare con un nuovo incarico.



Tra i principali successi di Kenny Jacobs all’interno di Ryanair va sicuramente citato il progetto Always Getting Better, che anno dopo anno ha trasformato l’immagine della compagnia, inserendo progressivamente nuovi elementi pensati per un diverso approccio con il mercato, più ‘friendly’ nei confronti dei passeggeri. Percorso riconosciuto dallo stesso Michael O’Leary nel suo saluto all’ormai ex manager, la cui sostituzione non sarà facile.