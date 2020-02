Un’insegna sobria, l’ingresso che si affaccia su una tranquilla via della periferia nord di Torino. Varcando la soglia di Settemari, non sembra quasi di trovarsi all’interno di una realtà che nel 2019 ha fatturato 98 milioni di euro, come se l’azienda volesse mantener fede a quell’understatement tipico del capoluogo piemontese. Eppure, una volta dentro gli uffici di via Pinerolo 17, nuova tappa del viaggio di #TTGPeople nelle imprese del turismo italiano, si capisce come a distanza di oltre 30 anni l’azienda sia stata capace di vivere più vite, trasformarsi e arrivare a macinare grandi numeri.

Schema all’olandese

“Se dovessimo usare una metafora calcistica - dice l’amministratore delegato di Settemari, Ezio Birondi - il nostro è un gioco all’olandese. Come nello schema ideato da Michels, tu fai il tuo ruolo, ma attacchi insieme alla squadra”. Tutti hanno...(continua nella digital edition)