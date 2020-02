Club Med si fa ancora una volta pioniere e apre una nuova destinazione caraibica: si tratta di Michès, località sulla costa Nord della Repubblica Dominicana, area del tutto incontaminata, dove il Med sbarca per primo con un resort dal concept innovativo.

Si chiama Michès Playa Esmeralda il nuovo resort che ha debuttato a novembre 2019: si tratta del primo Eco-Resort Exclusive Collection delle Americhe, che con una superficie di 93 acri, è il progetto Club Med più vasto degli ultimi 40 anni nei Caraibi.



Il resort è in realtà composto da 4 boutique Resort, ossia 4 zone distinte per offrire al cliente una vacanza su misura adatta ad ogni sua esigenza.



I 4 resort

Si contano quindi Explorer Cove, area dedicata alle famiglie, situata nelle vicinanze dei club e ristoranti per bambini, inclusa la Stanza Segreta del Cioccolato. Al suo interno è presente la zona La Perla, con piscina riservata ai suoi ospiti. E ancora Caribbean Paradise, situata al centro del resort, accanto alla piscina principale e alla lounge sulla spiaggia, è pensata per far vivere ai suoi ospiti un ambiente colorato e vivo, tipico della cultura Caraibica.

E ancora, Emerald Jungle, un oasi zen dedicata agli adulti per un soggiorno in totale relax immersi nella natura incontaminata vicino all’ area fitness e benessere e infine Archipelago, l’ area più esclusiva del resort, dedicata alle coppie con suite di fronte all’ Oceano dotate di piscina privata e spiaggia riservata.



La location, a solo un’ora e mezza dall’ aeroporto di Punta Cana, tanto immersa nella natura quanto esclusiva ed isolata dalle zone più mass market, è ideale per apprezzare le meraviglie paesaggistiche della zona come le Cascate del Limon o la Laguna del Diablo oltre ad essere adatta ad attività uniche come il whale watching.