Turismo fluviale: investimento milionario di Le Boat per rinnovare le houseboat

Un investimento multimilionario per rinnovare la serie Vision: così Le Boat, operatore che vanta la flotta di houseboat più grande del mondo, si prepara a crescere ulteriormente nel 2020.

Entro l'anno, infatti, sarà portato a completamento l'ammodernamento di tutte le 82 houseboat Vision, la più avanzata a livello tecnologico tra le 900 imbarcazioni in flotta, con sei modelli che possono ospitare da cinque a nove persone.



In particolare, è stata ripensata la parte elettronica e sono stati installati nuovi motori e propulsori, oltre a un sistema di guida che rende la navigazione più semplice. "Abbiamo ascoltato i suggerimenti dei nostri clienti - spiega Cheryl Brown, d.g. di Le Boat -. I modelli rinnovati saranno pronti per l'inizio della stagione 2020: il continuo investimento nella nostra flotta garantisce ai clienti Le Boat di poter usufruire della migliore scelta di imbarcazioni e dei più alti livelli di qualità e servizio". O. D.