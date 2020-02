“La tendenza riscontrata in agenzia è quella di un ritorno alla qualità, con un cliente che è disposto a spendere qualcosa in più a vantaggio di servizi personalizzati”. Così Filippo Tura, sales manager di Mosaico tour operator, racconta per TTG Travel Guide un territorio sul quale l’operatore lavora da trent’anni.

Fra i prodotti top che segnala il t.o. il soggiorno balneare in Myanmar, che sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla località di Ngapali.



Un’altra freccia all’arco di Mosaico, e che può essere una proposta interessante per le agenzie, è quella delle isole Mergui, che possono essere abbinate al viaggio in Thailandia.



