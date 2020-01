Seven Seas Splendor, prende il largo la nave di sole suite

Seven Seas Splendor, seconda nave da crociera ultra-lusso realizzata da Fincantieri per Regent Seven Seas Cruises, è stata consegnata ad Ancona durante una cerimonia ufficiale.

Secondo quanto evidenziato da Corriere Adriatico, la società armatrice ha già ordinato a Fincantieri una terza unità, che sarà consegnata nel 2023. Jason Montague, president & ceo di Regent Seven Seas Cruises e il direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri Luigi Matarazzo, hanno preso parte all’evento.

Seven Seas Splendor ha una stazza pari a 55 mila tonnellate, una lunghezza di 224 metri e può ospitare a bordo 750 passeggeri in 375 ampie suite, tutte dotate di balcone privato.

Si tratta della quinta nave della flotta a disporre solo di suite. L'allestimento è particolarmente ricercato ed è stata prestata molta attenzione ai dettagli e al comfort per i passeggeri. Le navi sono costruite sall’insegna delle più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale.



Le navi del futuro

“Stiamo già lavorando alle navi del futuro – ha detto ad Adn Kronos Luigi Matarazzo -, investendo in innovazione e tecnologia. Stiamo lavorando alla realizzazione di nuovi sistemi di propulsione, basati sul dual fuel, con l'utilizzo, oltre alla nafta, di Lng. Inoltre abbiamo in lavorazione tre diversi prototipi destinati a differenti fasce di mercato, tra cui una nave da 176 mila tonnellate di stazza che verrà consegnata nel 2023”.