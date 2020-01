Solo Cuba, i punti di forza di un tour operator mono destinazione

La vita di un operatore monoprodotto è complicata e le ultime vicende legate alla Cina lo hanno riconfermato. Esistono però anche dei vantaggi, che Rita Lattanzio, amministratore di Solo Cuba, tiene a sottolineare.

I vantaggi del su misura

“Come operatore di riferimento su Cuba abbiamo modo di avere rapporti preferenziali con i nostri corrispondenti sull’Isola e di proporre itinerari e soluzioni di soggiorno uniche che sfuggono alla logica dei grandi numeri e dei tour operator meno specializzati sul prodotto. In questo senso, sono soddisfatta dei risultati ottenuti nel 2019, con un fatturato cresciuto del 30 per cento, in misura molto superiore rispetto all’incremento dei passeggeri proprio perché ad aumentare è stato il valore medio pratica”.

Un valore che continua a dare soddisfazione anche nel 2020. “Le prenotazioni totalizzate in gennaio sono in crescita rispetto al corrispondente periodo del 2019 e su febbraio siamo in overbooking. Dati che ci inducono a ritenere che l’obiettivo dei 4mila passeggeri (erano 3mila 300 nel 2019) sia alla nostra portata”.



Una Cuba alternativa

L’operatore, che presenta una Cuba autentica, alternativa, programmata rigorosamente in ottica tailor made, propone esperienze particolari, realizzabili grazie alla presenza in loco con un ufficio a L’Avana. “La specializzazione e la cura del dettaglio ci consentono di ovviare ai problemi che molti altri operatori lamentano sulla destinazione quanto a disservizi e scarsa qualità. Fra le ultime novità, abbiamo appena stretto un accordo con il figlio di Ernesto Che Guevara, che a L’Avana dispone di una scuderia di Harley Davidson, per organizzare itinerari in moto nel Paese. Inoltre, possiamo offrire il pernottamento in diverse case particular di nostra proprietà”.



I combinati

E comunque, chiude la Lattanzio, “Al nostro ‘mono prodotto’ affianchiamo i combinati con gli altri Paesi del Sud America - in primo piano il Perù - grazie agli accordi stretti con le dmc locali”.



Isabella Cattoni