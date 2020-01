Originaltour apre su Malesia, Uzbekistan e Vietnam

Tre nuovi monografici per Originaltour, che l’operatore ha iniziato a distribuire nelle agenzie di viaggi. Il t.o., accanto al tradizionale catalogo dedicato all’Oman quest’anno ha deciso di proporre in agenzia tre nuove destinazioni, a cui ha dedicato brochure specifiche.

Si tratta di Malesia, Uzbekistan e Vietnam, con tour in italiano alla scoperta dei territori.



In particolare, per l’Uzbekistan si propone un tour classico che tocca Samarcanda, Bukhara, Khiva e Tashkent con possibilità di estensione alla Valle di Fergana; per il Vietnam la proposta prevede un viaggio fra Ha Noi, Baia di Lan Ha, Hoi Han, Hue, Ho Chi Minh City, Delta del Mekong, Ben Tre.



Per quanto riguarda la Malesia, invece, il tour ‘Grattacieli e foreste’ racconta una destinazione multiforme con Kuala Lumpur, Malacca e il Taman Negara National Park.