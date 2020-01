Futura Vacanze implementa la programmazione con due importanti novità, il Futura Club Alba Dorata e il Sikania Resort, che portano a 12 i Futura Club in Italia, a cui si sommano i 5 all’estero.

Con questa mossa, Futura Vacanze conferma il ruolo centrale per la programmazione dei villaggi in esclusiva, caratterizzati da un format speciale di servizi e attività. I due ingressi riguardano regioni chiave come la Sardegna e la Sicilia, che nel 2020 hanno inoltre in portfolio anche altre due esclusive della linea Futura Style.



Il successo del prodotto brandizzato

“I Futura Club rappresentano la nostra offerta di punta -conferma Belinda Coccia, direzione vendite - e abbiamo lavorato molto per presentarci all’appuntamento con l’estate 2020 forti di novità in linea con la filosofia di questo prodotto. Siamo, quindi, molto soddisfatti di aver collaborato con grandi gruppi alberghieri e di portare nella programmazione una new entry strategica per l’offerta sarda quale il Futura Club Alba Dorata che risponde perfettamente all’esigenza di presidiare le zone più apprezzate dell’isola con strutture di grande qualità. La novità affianca la seconda nostra new entry italiana brandizzata, il Futura Club Sikania Resort, fiore all’occhiello delle proposte siciliane, che sta ottenendo già ottimi risultati di vendita”.



Due resort ideali per le famiglie

In dettaglio, il Futura Club Alba Dorata, a Orosei sovrasta la Baia di Sas Linnas Siccas, in un tratto di costa tra i più suggestivi della Sardegna. È formato da villette che offrono un totale di 174 camere distribuite tra giardini e piazzette interne. Parte del gruppo Iti Hotels, viene proposto in formula Soft All Inclusive ed è ideale anche per nuclei familiari di 4 o 5 persone.

Il quattro stelle del gruppo Lindberg Hotels Futura Club Sikania Resort, a Marina di Butera, viemne presentato anch’esso con il trattamento soft all inclusive e si indirizza soprattuto al target famiglie.

Sardegna e Sicilia sono anche le regioni dei due nuovi Futura Style S’Incantu di Villasimius e Futura Style Cefalù Resort.



Il piano trasporti

Futura Vacanze ha messo a punto per entrambe le destinazioni un piano trasporti che prevede anche accordi con le principali compagnie di navigazione per offrire pacchetti nave + auto. In portfolio anche i voli speciali settimanali operati dalle maggiori compagnie aeree da Malpensa, Verona e Bergamo a Cagliari, Catania e Palermo.