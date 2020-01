Sarà battezzata il prossimo 30 marzo Celebrity Apex, seconda unità della classe Edge di Celebrity Cruises. Un’unità in continuità con le innovazioni della precedente, ma che punta a innalzare ulteriormente il livello di lusso a bordo.

“Celebrity Apex ospita a bordo gli stessi elementi che si trasformano seguendo le ore del giorno della sua sorella gemella Edge – si legge in una nota -, come il Magic Carpet, la piattaforma che si estende "a sbalzo" dalla nave e che, a seconda del ponte dove è posizionata, invita gli ospiti a un drink, a una cena e a godere di una vista unica dal Ponte 16”.



Per la Apex sono previste però novità nella ristorazione e nei menu, così come nel wellness e nell’intrattenimento. "Se Celebrity Edge ha cambiato il settore delle crociere e ha innalzato lo standard delle vacanze di lusso - ha dichiarato Lisa Lutoff-Perlo, presidente e ceo di Celebrity Cruises -, Celebrity Apex, la seconda nave della nostra rivoluzionaria Serie Edge, va ancora oltre, portando ogni esperienza a bordo all'apice di ciò che è possibile in mare".



The Theatre

Ma non è tutto: importanti modifiche verranno introdotte a The Theatre, con tecnologie all'avanguardia per tre nuovissime produzioni che affascineranno il pubblico. Fra le novità uno schermo curvo con 4000 led di sette metri di altezza intorno al palco per un'immersione nello spettacolo mai vista prima; otto metri e mezzo di altezza del sipario trasparente e otto proiettori laser Panasonic 20K per proiezioni a 360 gradi che abbracciano il pubblico; 6 metri di altezza di Tree of Life, con oltre 3000 foglie di led, che saranno la scenografia di una delle nuove produzioni teatrali sul mare.



Eden di notte

Inoltre si potranno vivere tante nuove esperienze all'interno di Eden: si va da un eclettico tea party pomeridiano che si trasforma in un viaggio pieno di meraviglie nella ‘Night of Dreams’, con spettacoli dal vivo e interazioni con il pubblico; una meditazione guidata diurna diventa una lounge non plus ultra in ‘Night of the Chill’ e le esperienze artistiche diurne sfumano nella ‘Night of the Arts’, celebrando l’arte con performance interattive. Ogni giorno vengono presentate nuove proposte: Chill@Eden, Learn@Eden, Play@Eden e Create@Eden, che culminano alla sera nella Evening of Wonder at Eden, che invita gli ospiti a tornare per un programma sempre diverso.