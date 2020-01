Runner, green e agenzie di viaggi: i progetti 2020 di KiboTours

È pronto al lancio un progetto dedicato ai viaggi per i runner in casa KiboTours. Lo racconta il managing director Roberto Narzisi (nella foto): “Una nuova idea, dedicata a chi ama correre – annuncia - la stiamo perfezionando proprio in questi giorni, la presenteremo a breve”. Il progetto nasce da una costola di KI-Events, ideato per chi desidera muoversi per seguire eventi come partite di calcio, competizioni sportive, manifestazioni e abbinare all’appuntamento qualche giorno di vacanza.

L’operatore, quindi, espande i suoi orizzonti creando una serie di canali innovativi che stanno disegnando un nuovo modo di intendere il viaggio di piacere.



Viene confermato il progetto EMeeting, che mette a disposizione dei viaggiatori che scelgono le agenzie partner di KiboTours il Bowler Club, un team di esperti della destinazione prescelta, per creare insieme il viaggio su misura e realizzare anche i sogni più arditi. “Utilizziamo la tecnologia per il grande aiuto che ci fornisce – sottolinea Narzisi – e allo stesso tempo valorizziamo il lavoro artigianale degli agenti di viaggi, visto che riteniamo che il rapporto personale sia fondamentale per un vero customer care”.



E vista l’attenzione al turismo responsabile e al grande amore per il pianeta non può mancare un elemento green. “A livello di gruppo – conferma Narzisi - entro il 2020 completeremo un programma di revisione dell’intero ciclo di lavorazione riducendo del 50% le emissioni generate dal nostro lavoro e compensando l’altro 50% attraverso varie iniziative. Noi siamo una realtà piccola, e questi obiettivi sono realisticamente raggiungibili, iniziamo a fare la nostra parte”.