Un bouquet di 50 pacchetti esperienziali da proporre alla clientela statunitense, canadese e nordeuropea. TheWowFactor si rivolge ai turisti high-end con un messaggio ben chiaro - “Non vi faremo annoiare” - e un payoff dallo slogan inequivocabile: “Leave All, Live This”.

“Non basta un hotel a cinque stelle per creare un pacchetto high-end luxury - spiega il ceo Roberto Stagnetti (nella foto) -, ci vogliono creatività e soprattutto la capacità di tenere alta l’attenzione emotiva. Per questo i nostri pacchetti, esclusivamente concentrati sulle eccellenze italiane, non sono più lunghi di cinque notti”.



Otto categorie

Otto le categorie esperienziali, che vanno dalle eccellenze enogastronomiche agli eventi artistici, dai pacchetti avventura a quelli dedicati alla storia e archeologia. Tutti, inutile dirlo, superesclusivi per servizi, sistemazione, personalizzazione e assistenza. Quest’ultima è delegata ai cosiddetti ‘Emotion Handlers’, tour leader a disposizione 24 ore su 24.



“Stiamo incrementando i rapporti con il mercato dell’Estremo Oriente, della Russia e degli Emirati Arabi - sottolinea Stagnetti - e quest’anno faremo anche alcuni approcci b&c concentrandosi sugli Usa, in particolare su Manhattan, con alcune proposte luxury incentrate sul Carnevale di Venezia”.