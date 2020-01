Il futuro del mare visto da Msc Crociere

Un piano di sviluppo per arrivare a 29 navi in flotta entro il 2027. È questa la road map di Msc Crociere che ha messo in cantiere 12 nuove navi. Una classe, in particolare, attira l'attenzione: è la World Class a cui apparterrà Msc Europa, che uscirà nel 2022 dai cantieri di Saint Nazaire. Sarà la prima nave della compagnia alimentata a Lng e che avrà una caratteristica idrodinamica particolare, ossia la prua rovesciata. "Accanto allo sviluppo del nostro business - dice Leonardo Massa, country manager Italia -, abbiamo aumentato la nostra sensibilità nei confronti della sostenibilità e del rispetto ambientale".

