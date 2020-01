Eden, vacanza in villa con la sicurezza del t.o.: arriva Appartameglio

Eden Viaggi scende in campo con una novità esclusiva in vista dell’estate: Appartameglio. Con questa iniziativa, l'operatore si indirizza a quanti alla libertà di un soggiorno in appartamento vogliono unire anche la sicurezza di viaggiare con un tour operator e la possibilità di usufruire di servizi e comfort in formula Club.

La nuova formula seleziona ville e appartamenti nelle località adatte alle famiglie, associate a servizi e strutture convenzionate. Le sistemazioni proposte possono ospitare fino a sette persone, sono inclusi o convenzionati ristoranti, bar, noleggi, spiagge, servizi di escursione, centro assistenza, animazione e miniclub, con la garanzia di un tour operator sempre disponibile.



Le destinazioni coinvolte nel progetto

Tra le destinazioni che rientrano nella proposta, la Sardegna, nelle località di Costa Rei, Porto Cervo e Stintino, la Sicilia a San Vito Lo Capo e la Puglia a Ugento.



“Eden Viaggi vuole ogni anno rinnovarsi e proporre ai propri clienti servizi nuovi che soddisfino le esigenze di ogni viaggiatore per garantire loro le migliori vacanze, grazie a particolari attenzioni che rendono questa esperienza unica. Per questo abbiamo pensato di lanciare Appartameglio, per offrire una soluzione esclusiva che metta a disposizione i servizi di un Club con la possibilità di vivere la vacanza in totale libertà in un appartamento - ha dichiarato Matteo Pazzaglia, product manager Eden Viaggi Italia -. Vogliamo continuare a offrire importanti plus ai nostri clienti e prenderci cura delle loro vacanze per renderle indimenticabili”.