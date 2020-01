Napoleon gioca d'anticipo sulla programmazione Corsica

Hotel, residence e camping village per una copertura completa di tutta la costa dell’isola. È questo il contenuto delle 150 pagine del nuovo catalogo Corsica di Napoleon, che quest’anno anticipa l’uscita della brochure, facendola arrivare in agenzia a breve distanza da quella sulla Sardegna.

“Suddiviso in 4 parti – spiega il tour operator in una nota -, il catalogo propone soluzioni per ogni tipo di clientela sulla costa di Porto Vecchio (Solenzara, Belvedere, Santa Giulia, Pinarello), Ajaccio (Propriano, Porto, Porticcio), Calvi (Ile Rousse, Marina di Sant’Ambrogio) e Bastia (Saint Florent, Ghisonaccia, Macinaggio, Propriano) andando così a coprire tutta l’isola nella sua stupenda diversità”.



Il catalago guarda in particolare al target delle famiglie e offre numerose proposte rivolte a chi viaggia con il proprio animale domestico.