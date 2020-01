Lo sviluppo del Gruppo Nicolaus non può prescindere dalla sinergia con gli agenti di viaggi: “Il contratto 2020 sarà unico per tutte le agenzie – spiega Giuseppe Pagliara - e premierà fedeltà e continuità di collaborazione con i nostri brand. La commissione non varierà in base al periodo di prenotazione ma sarà commisurata all’adesione globale al nostro progetto. E a fine maggio avremo un primo ‘pit stop’ durante il quale valuteremo la collaborazione con i diversi punti vendita nell’ottica dell’individuazione delle realtà con le quali instaurare un rapporto prioritario”. Intanto, l’operatore ha reso commissionabili tutti gli elementi di prodotto inseriti nel pacchetto e Isabella Candelori, con Gaetano Stea e Sara Prontera, è al lavoro per introdurre ulteriori novità.