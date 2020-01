ChiesaViaggi debutta sul Marocco con partenze da Cuneo

Una new entry nel catalogo Tour Guidati 2020 di ChiesaViaggi. L’operatore ha infatti deciso di inserire nella sua programmazione il Tour delle Città imperiali e il Marocco del Sud con partenze programmate ad aprile, per Pasqua e ponti, maggio e giugno e settembre.

ChiesaViaggi mette in programmazione la meta grazie alla collaborazione con Air Arabia Maroc, scegliendo come scalo di partenza l’aeroporto di Cuneo Levaldigi.



"Grazie alla collaborazione con l'aeroporto di Cuneo, ChiesaViaggi ha iniziato a proporre con successo le partenza da Levaldigi, riferimento strategico per il nostro territorio, sul quale siamo attivi dal lontano 1963 prima come azienda di bus e poi come tour operator” spiega Marco Tropini, titolare del t.o.



L’aeroporto di Cuneo ha offerto a all’operatore la possibilità di lavorare in maniera sinergica, dice il direttore generale Anna Milanese: “ChiesaViaggi ha compreso e fatto propria la filosofia di utilizzare in modo sistematico l’offerta di collegamenti dal nostro aeroporto per quanto concerne le proposte presenti nel loro catalogo” conclude.