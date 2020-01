Kuda tour operator: in arrivo i vantaggi per le adv 'Tribe Top'

di Isabella Cattoni

Il 2020 di Kuda tour operator viaggia nel segno di una sempre maggiore attenzione a coltivare “rapporti qualitativi con la distribuzione”.

A confermarlo è il product manager Giancarlo Brunamonti (nella foto), che insieme a un team di professionisti con una lunga esperienza nel mondo del turismo, mira a creare con le agenzie una sinergia sempre più stretta.



Un 2019 positivo

“Arriviamo da un 2019 altalentante, che tuttavia ci ha alla fine premiato con una crescita di fatturato pari al 22-23 per cento sul 2018. Un risultato che non avremmo mai potuto raggiungere senza l’apporto fondamentale degli adv”.



Per Brunamonti, l’importante non sono tanto le mete trattate, ma il modo di proporle in un’ottica prettamente culturale e ponendo l’esperienza e il viaggio ‘diverso’ sempre al centro dell’offerta.

Ecco allora che “Al di là dei normali andamenti altalentanti delle diverse destinazioni – l’anno scorso a un Oceano Indiano brillante ha fatto da contraltare uno Sri Lanka in difficoltà – l’importante è che la domanda resti elevata nei riguardi di viaggi esperienziali all’insegna del tailor made”.



L'apporto delle Tribe

E per spingere sull’acceleratore delle prenotazioni, Kuda fa perno sulle agenzie Tribe, un circuito di circa 100 punti vendita preferenziali ai quali il t.o. riserva benefici e privilegi particolari. Perché “La continuità nel rapporto, la capacità di seguirci anche nei mesi di spalla, la possibilità di attrarre repeater rendono le Tribe un elemento fondamentale nella nostra politica di sviluppo. Alle Tribe, che vogliamo premiare per la fedeltà non solo sui prodotti sui quali siamo ormai riconosciuti come Oceano Indiano o Egitto, ma anche su mete emergenti come Stati Uniti, Sud Africa, Perù, Vietnam, riconosciamo una commissione preferenziale in partenza e la geolocalizzazione sul nostro sito".



Novità 2020

Tra queste, "nel 2020 premieremo le più performanti, che diventeranno le nostre Kuda Tribe Top”. Alle Top verranno riservati diversi vantaggi, fra i quali 2 punti di commissione in più dalla quarta pratica, corsia preferenziale al booking, allotment su partenze speciali, opzioni su disponibilità residua, kit da viaggio gratuito.