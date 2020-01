Settemari, i bambini diventano Vip nell’ultima campagna pubblicitaria

Si rivolge alle famiglie ‘Vip-Very Important Piccoli’, la nuova campagna pubblicitaria targata Settemari, al debutto oggi su radio, tv, web e stampa. Ultimo tassello della strategia messa a punto dall’operatore per il target family, la campagna mira a dare un ulteriore impulso alle prenotazioni in agenzia.

L'idea è stata curata dall’agenzia True Company su input della divisione marketing dell’operatore guidata da Chantal Bernini.



Il concept

Il concept, spiega il t.o. in una nota, prende spunto dall'ultimo trend in voga tra le strutture turistiche di offrire vacanze completamente gratuite a Vip e personaggi famosi. Settemari ha rivisto il trend adattandolo ai bambini. “Per Settemari – precisa l’operatore - i bambini sono i veri VIP, ‘Very Important Piccoli’, celebrities a cui regalare, letteralmente, tutto il meglio della vacanza”.



“L’azienda – spiega il marketing manager Settemari, Chantal Bernini - ha dedicato importanti risorse alla promozione che garantisce volo e soggiorno gratis ai bambini, senza limitazioni. Per questo, abbiamo voluto sostenere le ultime settimane dell’iniziativa con una campagna impattante, ad alto tasso di creatività e divertente”.



La campagna

L’idea che fa da sfondo alla campagna è stata tradotta in un visual tipicamente estivo: sulla sabbia di una spiaggia è stata disegnata una stella in stile ‘Walk of Fame’ che racchiude il nome di un Very Important Piccolo e le impronte dei suoi piedini. La stella è accompagnata da un pass che richiama quelli generalmente riservati alle celebrità e che inviata a prenotare la vacanza in agenzia entro il 29 febbraio.



Lo stesso concetto è stato riproposto negli spot radiofonici attraverso un dialogo tra un uomo e una donna, a cui fa da controcanto il commento in coro di due bambini.