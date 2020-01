Mosaico, online il nuovo sito web dell’operatore

“Un sito che parla a tutti, anche al cliente finale, ma che ribadisce saldamente come la vendita dei nostri pacchetti passi esclusivamente tramite le agenzie di viaggi”. Filippo Tura, sales manager di Mosaico (nella foto), parla in questi termini del nuovo sito web dell’operatore, già online, che per alcuni aspetti tecnici dialogherà con quello precedente, ma con una scelta precisa: “Valorizzare la grande competenza e conoscenza del prodotto del nostro booking come supporto personalizzato per gli agenti di viaggi”.

Apertura ai social

La nuova pagina web parte da un’esigenza: ristrutturare il sito e aprirsi alla comunicazione social, “perché ci siamo accorti che il cliente ha bisogno di ritrovare corrispondenza fra ciò che gli viene suggerito in agenzia e ciò che vede in rete”.



L’obiettivo del portale è trasmettere la profonda conoscenza che il tour operator ha dell’Asia: “Dato che da 32 anni manteniamo il nostro impegno focalizzato su

proposte di qualità esclusivamente nel Sud-Est asiatico - aggiunge Tura - era anche necessario raccontare la nostra identità, spiegare i nostri propositi ed evidenziare ciò che contraddistingue il nostro lavoro”.



E ribadisce la linea dell’operatore: vendere esclusivamente tramite le agenzie di viaggi. “Non cambieremo questa politica distributiva - assicura -, in quanto l’agenzia resta il nostro testimonial nei confronti del cliente finale”.