Star Clippers investe sulla Malesia, le partenze del 2020

Un rafforzamento della destinazione Malesia e la decisione di tradurre per la prima volta in italiano il catalogo. Queste le prossime mosse di Star Clippers sul nostro mercato. L’operatore, che ha introdotto il Borneo Malese in programmazione la scorsa estate, rafforza le crociere dedicate a quest’area con quattro date di partenza previste per il 2020: 9 e 19 maggio e 12 e 22 settembre, sempre a bordo del 4 alberi Star Clipper. Kuching, Bintulu, Miri e Pulau Tiga in Malesia e Bandar Seri Begawan nel Brunei le tappe toccate per una destinazione che, come spiega Birgit Gfölner, sales manager per l’Italia, “fin dal principio ci ha regalato emozioni ed esperienze uniche, sia per quanto riguarda la bellezza dei luoghi, che visitiamo durante i nostri itinerari, sia per i soddisfacenti risultati ottenuti in termini di vendita”.

Catalogo in italiano

E per venire incontro alle esigenze del mercato l’operatore ha deciso di tradurre in italiano il catalogo estate 2021, con la sua programmazione nel Mediterraneo e nel Sud-Est asiatico. “Abbiamo anche pensato - aggiunge Gfölner - di tradurre in italiano le on-board directory che i nostri ospiti troveranno in cabina con informazioni importanti sulla crociera e sui servizi proposti a bordo dei velieri”.