Il rilancio del brand Thomas Cook è atteso per il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Travelmole, Fosun Tourism Group avrebbe reclutato diversi ex dirigenti di Thomas Cook mettendoli al lavoro per un rilancio del marchio come compagnia di viaggi online.

Il rilancio dall'estate

In particolare, il Times riferisce che Thomas Cook dovrebbe essere rilanciato a giugno dopo aver assunto una dozzina di ex dirigenti della compagnia, facendo domanda per una licenza Atol dell'Autorità per l'aviazione civile.



I manager coinvolti

Fra i nomi in lizza, l'ex direttore per strategia e tecnologia del gruppo Alan French; l'ex dirigente finanziario Raj Sharma e il responsabile vendite, e-commerce e marketing Phil Gardner. Prima della debacle del colosso inglese avvenuta lo scorso settembre, Fosun era il suo principale azionista. Il marchio è stato quindi acquisito da Fosun in novembre per 11 milioni di sterline.