Ncl controcorrente: le strategie con nuove navi di dimensione ridotta

Sarà un anno competitivo e dalle grandi aspettative, con nuovi itinerari da proporre al mercato italiano, una presenza più importante nella comunicazione al trade e la consapevolezza che non bisogna rimanere fermi sugli allori.

Francesco Paradisi, senior business development manager in Italia di Norwegian Cruise Line, anticipa a TTG Magazine il 2020 che aspetta la compagnia.



In attesa del varo di nuove navi che, a partire dal 2022, arricchiranno la flotta andando controcorrente perché “saranno tutte di dimensioni ridotte”.



