Azimut cresce e fa focus sul b2b

Azimut Tour Operator & Dmc prosegue sulla via del cambiamento. Dopo la recente acquisizione di nuove quote di mercato, l’operatore fa focus sul settore b2b. I risultati positivi ottenuti dalla vendita b2b spingono infatti l’azienda a prevedere presto il lancio o l’acquisizione di una nuova piattaforma, che consentirà rapide e più complete integrazioni di prodotto con i fornitori e un pari vantaggio di interazione online con le agenzie e i tour operator internazionali.

Azimut Tour Operator & Dmc presenta così, accanto ai risultati dell’innovazione tecnologia, i successi della contrattazione sul consueto catalogo multimediale tradotto in sette lingue e destinato a più di 70 paesi. Il tutto sviluppato dal nuovo management che ha presentato un’offerta molto accessibile, ma soprattutto il blocco dei prezzi - già effettuato con la prima edizione del catalogo 2018/2020 – riconfermato anche per il 2021/2022.

Il nuovo catalogo

Completamente rinnovato, il catalogo avrà nuove proposte di escorted tour, sightseeing ed escursioni , alle quali si associa una gratuità ogni 15 paganti per ogni serie di gruppi che avrà il minimo contingente delle 8 settimane consecutive.

“È stato un anno molto impegnativo - ha detto Luca Ruco, ceo di Azimut Tour Operator & Dmc – fatto di scelte e decisioni anche rischiose, ma mai avventate, che stanno portando i risultati attesi. Con un team affiatato abbiamo posto tutte le basi per garantire, non solo ai nostri importanti investitori ma anche a tutto il mercato dei clienti e dei fornitori, un’azienda e un business sostenibili: è ormai chiaro a tutti, infatti, come la sostenibilità tecnologica e commerciale, ma anche economica e finanziaria, debba essere tenuta presente sempre”.

Per la stagione 2020 il tour operator si riconferma l’aumento di fatturato, a oggi in crescita del 27 per cento.