L'Expo di Dubai nel 2020 di Columbus

L’Expo di Dubai tra i protagonisti della programmazione 2020 di Columbus. L’operatore del gurppo Primarete inizia il nuovo anno annunciando una programmazione interamente dedicata all’evento, in programma dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

Columbus inserisce infatti in catalogo pacchetti che permetteranno di visitare la manifestazione, comprensivi di biglietto di ingresso e volo Emirates o flydubai.



Al pacchetto sarà possibile abbinare un viaggio in una delle destinazioni dell’Oceano Indiano, come Maldive, Seychelles, Mauritius, Reunion e Sri Lanka.