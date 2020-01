di Isabella Cattoni

Il prossimo 15 marzo si scriverà la parola fine su un nome che ha fatto un pezzo di storia nel mondo del tour operating italiano: per quella data Tui abbandonerà l’attività di tour operator in Italia.

La voce dell'azienda

“L'attività di tour operator tradizionale di Tui Italia Srl – conferma in una nota Martin Wittwer, ceo di Tui Suisse e responsabile per il mercato italiano - sarà interrotta a partire dal 15 marzo 2020. Il tradizionale business dei tour operator si sta rivelando volatile per l'intero settore ed in futuro le attività di tour operator del Gruppo Tui nei diversi mercati dovranno essere ulteriormente armonizzate e standardizzate. La situazione attuale ci fa ritenere che non ci siano le premesse per uno sviluppo positivo e sostenibile di Tui Italia. Tengo comunque a ringraziare di cuore l’amministratore delegato Marco Amos e tutto il team di Tui Italia per il prezioso contributo e augurare loro ogni bene per il futuro".



Il futuro

La decisione prevede il taglio di 50 posti di lavoro, che “sarà effettuato nella maniera più socialmente responsabile possibile”.

Tutti i viaggi di Tui Italia con data di ritorno fino al 15 marzo 2020 compreso saranno effettuati senza restrizioni, mentre i viaggi successivi saranno cancellati e i pagamenti già effettuati dai clienti saranno rimborsati.



“In Italia – chiude la nota - Tui continua ad essere rappresentata da varie altre società controllate come gli alberghi o il fornitore di escursioni digitali Musement. Anche lo Shoni Bay Hotel a Marsa Alam, finora offerto in esclusiva sul mercato italiano da Tui Italia, continuerà le operazioni”.



Un marchio storico

Lo scarno comunicato diffuso dall’azienda rende giustizia solo in parte a un nome che negli anni ha fatto viaggiare gli italiani alla volta di destinazioni come l’Egitto, dal 1993 cuore pulsante della programmazione. Nato nel sotto l’egida de I Viaggi del Turchese, l’operatore amplia via via l’offerta e ai viaggi in Turchia aggiunge Israele, Medio Oriente ed Egitto. E ancora, Tunisia, Spagna, fino all’ingresso nel 2001 nel gruppo First Choice e al lancio del lungo raggio. La parabola ascendente non si arresta e tocca a Grecia e Libia.



Intanto però i tempi cambiano e con essi le richieste del mercato. Finché, nell’aprile 2018 Adriana Bosco, dopo oltre 30 anni di collaborazione presso I Viaggi del Turchese in qualità di a.d., lascia la filiale italiana di Tui passando il testimone a Marco Amos.



L'approccio al mercato

Il resto è storia recente: le fasi alterne vissute dal prodotto Egitto in termini generali, la spinta sul lungo raggio e la volontà di penetrare il nostro mercato con un prodotto dal taglio internazionale, facendo sinergia con gli altri marchi del gruppo. Forse è stata proprio questa la difficoltà: voler accontentare la clientela italiana con un prodotto generalista, che funziona bene sui mercati anglosassoni ma che probabilmente si dimostra talvolta poco adatto a incontrare il gusto nostrano.