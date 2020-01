Royal Caribbean, cancellate le prime partenze di Liberty of the Seas previste per il 2021

Royal Caribbean ha cancellato cinque partenze di Liberty of the Seas previste per l’inizio del 2021. La decisione, comunicata dalla compagnia di crociere nelle scorse ore, è stata presa per avere più tempo per ultimare i lavori di ammodernamento della nave.

Gli itinerari annullati, riporta TravelMole, erano inizialmente previsti in partenza il 14, 21 e 28 febbraio, il 7 e 14 marzo.



I passeggeri che hanno già prenotato il viaggio possono richiedere il rimborso completo o riprenotare un itinerario Liberty of The Seas per un’altra data senza alcun costo aggiuntivo.



Fino a marzo 2021 la nave rimarrà quindi in cantiere per completare il restyling.