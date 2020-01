Un ruolo da leader non significa solo avere navi più grandi, ma saper innovare continuamente ed essere pioniere sotto ogni profilo: ne sono convinti in casa Costa Crociere, che in occasione della presentazione ufficiale di Costa Smeralda avvenuta a Savona riconferma la sua leadership sul mercato.

Navi alimenatet a lng

“Il Gruppo Costa è stato il primo a credere nell’utilizzo del gas naturale liquefatto per alimentare le proprie navi in modo sostenibile. Costa Smeralda ne è l’esempio tangibile – ha commentato il direttore generale Neil Palomba -. Si tratta di una nave dal gusto italiano, che fa parte del piano industriale che prevede per Costa 5 nuove navi che verranno consegnate entro il 2023”.



Il contratto per le agenzie

Intanto, la compagnia ha affinato la strategia di collaborazione con le agenzie, che sul mercato italiano prevede diversi piani e la possibilità di accrescere il regime commissionale guadagnando punti percentuali in più.

