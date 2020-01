Otto nuove strutture, quattro a marchio Valtur e quattro a marchio Nicolaus Club. Queste le novità che andranno ad arricchire il portfolio del Gruppo Nicolaus nel 2020, dopo un 2019 che ha visto l'azienda dei fratelli Pagliara raggiungere 100 milioni di fatturato.

Per quanto riguarda Valtur sono previste due new entry in Italia, una in Grecia e una in Tunisia. Sul fronte nazionale, le novità sono il Valtur Sardegna Tirreno Resort 4*, struttura che si rivolge principalmente al target famiglie, e il Valtur Calabria il Cormorano Resort 4*, ex Nicolaus Club, che riaprirà in una veste completamente rinnovata.



Oltreconfine, l'operatore debutta in Grecia con il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach 5* e rafforza la programmazione sulla Tunisia con l’ingresso del Valtur Hammamet Marillia 4*, i cui servizi includono offerta gastronomica gourmet, Spa Afrodita e aeree dedicate al Mice.



Le novità Nicolaus Club

È invece l’ingresso della Tunisia la principale novità della programmazione a marchio Nicolaus Club. La destinazione debutta con il Nicolaus Club Helios Beach Djerba 4* a Djerba.



Continua poi ad ampliarsi il portfolio Mare Italia. La programmazione 2020 conta infatti il Nicolaus Club Prime Orosei Beach 4* (ex Marina Sporting), in Sardegna; il Nicolaus Club Oasi Vieste 4*, in Puglia; e il Nicolaus Club Coral Beach Paestum 4*, in Cilento.



“L’ampliamento della rosa dei nostri due brand va nella direzione di una crescita sinergica alle attività e al piano di sviluppo del Gruppo. Per il brand Valtur, che conferma tutti i villaggi del 2019, abbiamo voluto raddoppiare l’offerta nazionale e tunisina, anche con il fine di capitalizzare le risorse, aumentare coerentemente il piano voli e rafforzare la nostra incisività nelle differenti mete commercializzate”, spiega Roberto Pagliara, presidente di Nicolaus Tour.



“Quella 2020 - aggiunge Gaetano Stea, alla guida della Divisione Prodotto del Gruppo - si preannuncia come una stagione sfidante, ma noi siamo estremamente soddisfatti dell’offerta di prodotto messa a punto e siamo fiduciosi per la risposta del mercato”.