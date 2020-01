Costa Crociere, da Genova ai Caraibi volando

Costa Crociere decolla da Genova alla volta di Pointe-à-Pitre, in Guadalupa. Il nuovo volo dedicato ai passeggeri di Costa Favolosa di inserisce nel piano Fly&Cruise predisposto dalla compagnia e consentirà dopo circa 10 ore di viaggio di imbarcarsi sulla nave per partire alla scoperta dei Caraibi. L’itinerario della crociera comprende Guadalupa, La Romana, Isola Catalina, St. Maarten, Antigua, Guadalupa.

Quattro rotazioni in programma

Il volo di sabato è il primo di quattro voli charter del 2020 dedicato ai croceristi di Costa Crociere in partenza da Genova, che in totale porteranno circa mille300 passeggeri sullo scalo genovese.



Venerdì 7 febbraio partirà invece il volo per Abu Dhabi, dedicato ai passeggeri di Costa Diadema per una crociera di 8 giorni tra Emirati Arabi, Oman e Qatar. Il 19 giugno sarà il turno del volo charter per Warnemünde, riservato agli ospiti di Costa Fascinosa per la crociera di 8 giorni nei fiordi norvegesi, mentre il 4 luglio sarà la volta del volo per Stoccolma per i passeggeri che partiranno a bordo di Costa Magica per una crociera di 8 giorni alla scoperta delle più belle città del Baltico.



Formula vincente

“La formula Fly&Cruise è uno dei punti di forza dell’offerta di Costa Crociere. Grazie alla collaborazione che abbiamo costruito nel corso degli anni con compagnie aeree e aeroporti siamo in grado di proporre ai nostri ospiti una gamma di opportunità sempre più ampia, con il massimo della qualità e del comfort. Genova rappresenta uno degli esempi migliori di questa collaborazione, che continueremo a rafforzare nei prossimi anni. Oltre ai charter, su Genova utilizziamo anche voli di linea, favorendo l’apertura di nuovi collegamenti disponibili per tutti, come nel caso del volo Genova-Vienna” ha dichiarato Mario Alovisi, vice president revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere.