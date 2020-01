Asia, l'ultima frontiera dei crocieristi europei

Il Mediterraneo rimane di gran lunga la destinazione numero uno sul mercato crocieristico europeo. Tuttavia, le principali compagnie stanno moltiplicando le rotte verso l’Asia. Secondo quanto riportato da Le Quotidien du Tourisme, quest’area del mondo attrae sia i crocieristi classici sia i viaggiatori nel senso più ampio del termine, interessati a scoprire nuove destinazioni e ad avvicinare popolazioni differenti.

Un nuovo trend

La tendenza, emersa negli ultimi tempi anche sul nostro mercato, vede una rinnovata attenzione verso le destinazioni toccate e le compagnie si stanno attrezzando per rispondere ai desiderata della clientela effettuando soste più lunghe e overnight nei principali porti raggiunti.

E con una crociera, l'agente di viaggi può offrire ai suoi clienti la possibilità di visitare diversi Paesi senza dover continuamente fare e disfare il bagaglio.



Le compagnie

Tutte le principali compagnie, da Costa Crociere pioniere dei viaggi in Oriente a Msc Crociere, da Norwegian Cruise Line Royal Caribbean, fino a Star Clippers, stanno collezionando una serie di itinerari che dalla Cina al Giappone, fino all’India, consentono di effettuare attività in loco collezionando una vera e propria serie di esperienze difficilmente replicabili.