Nuovi cataloghi e webinar: il 2020 firmato Il Tucano Viaggi Ricerca

Un nuovo catalogo dedicato in specifico all’archeologia e il grande ritorno dell’Europa in agenzia di viaggi. Sono solo alcune delle novità con le quali Il Tucano Viaggi Ricerca affronta un 2020 iniziato in maniera positiva in termini di prenotazioni.

Fra i cataloghi freschi di stampa va infatti ad aggiungersi ‘I viaggi archeologici del Tucano Viaggi Ricerca’ per chi desidera scoprire antiche civiltà; inoltre, nel 2020 sarà online ‘Gioielli d’Europa’, una raccolta di itinerari dedicati a chi è in cerca delle testimonianze artistiche, architettoniche e naturalistiche dei Paesi d’Oltralpe con itinerari brevi, per individuali o per piccoli gruppi.



Il 2020 vedrà anche l’operatore mettere in campo un nuovo strumento a servizio delle agenzie: la formazione con un ciclo di webinar tenuti dagli esperti del Tucano sulle varie destinazioni. “Prevediamo un buon riscontro legato a queste nuove iniziative specificatamente dedicate alle agenzie, un efficace strumento di interazione che assicurerà vantaggi nel saper proporre la destinazione al cliente finale”, commenta Willy Fassio, fondatore del Tucano Viaggi Ricerca.



Intanto, il 2019 si è chiuso con un +24% sul fatturato e un +18% per quanto riguarda i passeggeri trasportati.