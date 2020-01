Msc sbarca nell’extralusso: nel 2023 la prima nave all suite della compagnia

Quattro nuove navi interamente dedicate al segmento extra lusso. È questa la novità messa in campo da Msc Crociere, che ha deciso di sbarcare nell’alto di gamma non solo con spazi riservati sulle proprie ammiraglie, ma di fare il grande passo e realizzare 4 navi piccole, interamente dedicate all’high end.

Lo anticipa Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere, nel corso della presentazione della nuova brand campaing della compagnia.



Le navi saranno affidate ai cantieri di Monfalcone, e saranno di stazza ridotta, per 65mila tonnellate: “Sarà un prodotto all suite – spiega Massa – con sole 500 camere a disposizione e ci permetterà di offrire prodotto a una domanda segmentata, con itinerari differenti e toccando destinazioni e porti che non si possono raggiungere con i nostri giganti del mare”. Si tratterà di 4 navi gemelle, ma il layout non è ancora stato svelato.



La prima unità all suite è prevista in uscita dai cantieri nel 2023.