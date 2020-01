Nuovi itinerari negli Usa e tanto Giappone nel 2020 di Naar

A tenere banco ci sono sempre gli Stati Uniti, ma finalmente con richieste di nuovi itinerari e il Giappone, che prosegue inesorabile a riscuotere successo tra i turisti italiani. È questa l'analisi di Maurizio Casabianca, direttore commerciale e marketing di Naar, sui trend emergenti del 2020.

Il t.o., spiega, "ha chiuso dicembre con un risultato di vendita mese su mese molto importante. E ad oggi siamo già a più 20 per cento di vendite rispetto all'anno scorso".



Cosa chiedono i clienti? Molte le riconferme, primo tra tutti il Giappone, dove nel 2019 Naar ha mandato 2.500 persone. "Quest'anno nonostante le Olimpiadi aumenteremo almeno di un ulteriore 10 per cento".



E qualcosa inizia a cambiare anche nelle richieste sugli States: "C'è un ritorno delle famiglie, che si muovono con molto anticipo. E finalmente ci arrivano richieste anche le zone meno battute, come gli stati del Sud". Sulla destinazione, nel 2020 Naar riproporrà l'Academy, la formazione per adv "che si focalizzerà sugli itinerari della California meno battuti". O. D.