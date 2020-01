Costa Crociere apre le vendite per la nuova ammiraglia: Costa Toscana

Costa Crociere ha aperto le vendite per gli itinerari di Costa Toscana, la nuova ammiraglia della flotta che salperà per la sua prima crociera da Amburgo il 28 giugno 2021. Già da oggi, dunque, sono disponibili per la prenotazione nelle agenzie di viaggi e online le crociere, la prima delle quali, di 14 giorni, partirà appunto da Amburgo con destinazione finale Savona e un programma che prevede soste lunghe, di due giorni e una notte, a Lisbona, Barcellona e Marsiglia.

Gli itinerari

La crociera del 12 luglio 2021 sarà invece di 6 giorni e comprenderà Savona, Napoli, Cagliari, Barcellona e Marsiglia.



Dalla metà di novembre 2021 sino a Pasqua 2022 inclusa l’itinerario sarà sempre di una settimana, ma cambierà per visitare altre due città d’arte italiane: la crociera del 7 novembre includerà infatti, oltre a Savona, Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca, anche Palermo e Civitavecchia/Roma. Da non perdere, poi, la crociera di Capodanno 2022, che avrà un itinerario speciale di 9 nove giorni con l’aggiunta di Valencia.



Altra novità relativa al 2020 è quella relativa a Costa Victoria, che prolungherà la stagione estiva con quattro nuove crociere, anch’esse già disponibili per la prenotazione. Dal 9 settembre al 12 ottobre 2020 la nave partirà da Savona per una vacanza di 11 giorni alla scoperta di nove destinazioni balneari del Mediterraneo occidentale: Tolone, Tarragona, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Ajaccio, Olbia, Salerno, Portoferraio/isola d’Elba. La nave sosterà in molti di questi porti dal mattino sino a tarda sera, permettendo agli ospiti di godersi la visita a terra.